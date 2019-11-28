28.11.2019 | 15:23

«13 рублей 71 копейка. Из каких же расчетов это все идет-то? Кто это насчитал? Кто за это отвечает, регулирует это? Как это понимать-то?» - возмутилась пензячка Лидия Александровна.

Меньше 14 рублей компенсации расходов на услуги ЖКХ. Жительница дома № 44 на улице Пушанина от такой суммы опешила, прежде ей полагалось намного больше. В начале осени произошел переход на новый принцип начисления - уже не по нормативу, а по реальным расходам.

«Летом получала, более-менее терпимо было, где-то 700 рублей в летнее время. А потом в сентябре началось резкое уменьшение. Получила 102 рубля в сентябре, а в октябре 192 рубля, как бы вроде немножко прибавили, а уж в ноябре вообще...» - рассказала Лидия Александровна.

Сама выяснить, в чем дело, женщина с больными ногами не смогла. Потому и обратилась на телевидение.

«Отошлите ее назад, зачем она мне нужна такая, 13 рублей-то? Это не льгота, это вообще издевательство, просто насмешка, я считаю, над человеком 70 с лишним лет. Инвалиду - 13 рублей», - пожаловалась женщина.