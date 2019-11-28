Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 ноя 2019|18:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.23

Из жизни | В Пензе инвалиду прислали 13 рублей на компенсацию расходов на услуги ЖКХ

28.11.2019|15:23
Печать

«13 рублей 71 копейка. Из каких же расчетов это все идет-то? Кто это насчитал? Кто за это отвечает, регулирует это? Как это понимать-то?» - возмутилась пензячка Лидия Александровна.

Меньше 14 рублей компенсации расходов на услуги ЖКХ. Жительница дома № 44 на улице Пушанина от такой суммы опешила, прежде ей полагалось намного больше. В начале осени произошел переход на новый принцип начисления - уже не по нормативу, а по реальным расходам.

«Летом получала, более-менее терпимо было, где-то 700 рублей в летнее время. А потом в сентябре началось резкое уменьшение. Получила 102 рубля в сентябре, а в октябре 192 рубля, как бы вроде немножко прибавили, а уж в ноябре вообще...» - рассказала Лидия Александровна.

Сама выяснить, в чем дело, женщина с больными ногами не смогла. Потому и обратилась на телевидение.

«Отошлите ее назад, зачем она мне нужна такая, 13 рублей-то? Это не льгота, это вообще издевательство, просто насмешка, я считаю, над человеком 70 с лишним лет. Инвалиду - 13 рублей», - пожаловалась женщина.

0
0
0
0
 
Гость|28.11.2019 18:44|

Я тоже инвалид и понял,что у них хороший пенсионер - это мёртвый пенсионер.

Гость|28.11.2019 18:44|

Прокуратура молчит по обману инвалидов, забыв Конституцию РФ.

Гость|28.11.2019 18:47|

мы живём в лучшей стране мира и все остальные страны нам завидуют...из нашей раши...

Гость|28.11.2019 18:47|

Вы за это голосовали.

Гость|28.11.2019 18:49|

Мы не голосовали за жуликов и воров.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!