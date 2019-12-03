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Из жизни | Пензенцы украсили маленькую елочку у дороги на улице Кулакова

03.12.2019|15:10
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И на улицу Кулакова пришел праздник. Благодаря наряженной живой маленькой елочке у пензенцев формируются планы на встречу 2020-го.

«Маленькая искусственная елочка, игрушки у меня еще старые, маленькие, вы, может, помните, - вот так я буду встречать Новый год», - рассказала пенсионерка.

«Я не ставлю елку», - отметила горожанка.

«Всегда живую ставлю, всегда. Я люблю лес, хвою, березу, чисто русскую природу», - поделилась женщина.

На улице Кулакова деревце нарядили давно, оно не потеряло ни одной игрушки. Маленькая елочка создала настроение на этой совсем не праздничной улице.

Искусственные елки в продаже давно есть, а настоящие можно будет купить с 12 декабря - в городе откроются базары. Цены, согласно постановлению мэрии, будут от 350 рублей.

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