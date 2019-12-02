02.12.2019 | 16:02

Попытка сгладить неровности на дороге, что возле Новозападного кладбища, привела к созданию новых: вместо продавленных участков появились выпирающие. Те, кто часто бывает там, стараются приспосабливаться и ехать так, чтобы заплатки пропускать между колес. Иначе трясет.

«Продавлена колея была. Грунтовка, наверное, слабенькая, со временем продавливается. Колея образуется, потом начинает лопаться и выбивается, получается канава. Так что-то наваляли, бугры. Что с ямами, что так ехать, так же прыгаешь - кочки. Легче объехать», - пояснил житель Пензы Олег.

Особенно важно это для тех, кто бывает там много раз в день. На подвеску подобные постоянные испытания влияют плохо.

«Кочки всегда опасны, тем более здесь скоростная, говорят, дорога, летят машины с приличной скоростью. Ямы когда здесь были, бывало, машина ударится, по несколько штук стояли, колеса сдувались. Сейчас летят, но тоже стараются объезжать», - рассказал мужчина.

Главное - чтобы подобные маневры не приводили к авариям, что вполне вероятно, учитывая появившиеся неровности.

В 2014 году коммунальщики только после аварии обратили внимание на перепад высот между проезжей частью и обочиной.

«Вон, видите, колея. Ее в колею, наверное, занесло, и поэтому она выскочила на встречку», - предположил пензенец.

Через неделю случилось еще одно ДТП - по той же причине.

«Ударился, пробил колесо, руль влево- и она уже все, неуправляемая машина», - пожаловался один из участников ДТП.

После этого перепад высот между обочиной и дорогой засыпали. Теперь коммунальщики попытались сгладить колеи на самой проезжей части, только с асфальтом переборщили, говорят автомобилисты. Неровные заплатки оказались даже выше основного уровня полотна.