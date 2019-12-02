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Из жизни | Пензячка о тропе на улице Суворова: Это путешествие с препятствиями

02.12.2019|18:51
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Асфальт стерся под ногами пешеходов. На узкую тропу машины не заезжали, винить в разрушении дорожки технику не стоит. Видимо, изначально рабочие положили тонкий слой, и было это очень давно.

«Дорожке, наверное, 300 лет, чуть меньше - гипербола. Здесь ходят дети в школу, в детский сад, гуляют мамы, бабушки с детьми и колясками. Конечно, это очень неудобно. Это просто какое-то путешествие с препятствиями», - отметила пенсионерка.

Тянется тропа вдоль ограды школы № 16 от дома № 186 на Суворова. В дожди становится болотистой, перепачкаться можно.

«Я очень давно по ней хожу каждый день. Она не ремонтируется. Там асфальт проложили, а здесь его не было», - рассказала горожанка.

Перерезает дорожку плита, под которой ветка коммуникаций. Трубы уже наполовину открыты - бетон раскрошился. Он начинает проваливаться и на пешеходном участке.

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Гость|02.12.2019 19:50|

Да стоит только свернуть в любой двор с проспекта и вуаля! Ноги переломаешь! Темно, кусты, заборы,а вместо тротуаров козь тропы и грязь, грязь, ГРЯЗЬ!!!!!

Имя: Гость
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