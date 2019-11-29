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Из жизни | Жители улицы Измайлова не могут найти, откуда к ним течет вода

29.11.2019|19:02
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Жители улицы Измайлова не оставляют попыток отыскать источник, из которого вода течет к их домам. Даже в момент телесъемки, когда было морозно, она не застывала, лужа продолжала пополняться.

Прошлой весной заливало дворы, погреба, этой осенью снова.

«Вот видите маленький зеленый островочек с левой стороны, а дальше там уже ямы, глубоко. Пройти можно, только надо искать, где помельче», - отметил местный житель Вячеслав.

Представители администрации Железнодорожного района приезжали, разбирались. Предположили, что вода может поступать с территории горэлектросети. Руководству организации выдали предписание сделать насыпь у забора со своей стороны. Но вода откуда-то снова полилась.

Рабочие местной котельной (она в сотне метров) также подключились к поискам.

Александр повел журналистов 11 канала к возможному источнику - он на стадионе «Локомотив», по которому в 90-х вели водопроводные сети. Там оказался колодец.

«Вот вода, она попала в чугунные трубы, которые бросили, и она к нам течет под давлением. Начинала весной течь, потом перестала - и по новой. Месяц, а может, больше течет», - сообщил мужчина.

Расстояние от «Локомотива» до залитых дворов на Измайлова с полкилометра. Вода выливается из колодца, дальше она никак не проявляется на территории горэлектросети, но выплескивается за ее пределами. Раиса Васильевна не верит.

«Понятия не имею, как она могла взяться. Трубы здесь клали, когда у меня еще ребятишки в школу ходили. Хотели дорогу делать, грязь была. Но их как покидали, так и оставили, никуда не подключали, просто бросили», - пояснила пенсионерка.

Местные следопыты больше склоняются к другой версии. Есть на Измайлова частные постройки, в законности которых люди сомневаются. Съемочная группа заметила, что на охраняемом собакой участке выкопана канава, по ней резво бежит вода и пополняет измайловские озера. Где-то за оградой в хозяйстве местного жителя есть люк.

И еще одна версия имеет право на существование. Поблизости стоял барак, его снесли, а сети не убрали - они о себе напомнили через много лет.

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Гость|29.11.2019 19:33|

Ни дня без Ильин Юрки дня

Гость|29.11.2019 19:40|

Жытили немогут панять аткуда тичет едрисня

Гость|29.11.2019 19:43|

Депутат с кучей бездельников выезжал на место ?

Гость|29.11.2019 19:49|

Это не вода,это слёзы Ильина.)))))))Где тот лизун что Кувайцева хвалил,это тоже его недоработка ,а не Лузгина.

Гость|29.11.2019 20:22|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВОТ С ТАКИМ ЖЕ БЕСПРЕДЕЛОМ,НО ДРУГИМ ХИТРОЖОПЫМ СТРОИТЕЛЕМ-БАРЫГОЙ БОРОЛСЯ СЕГОДНЯ ДЕПУТАТ ХОМЕЦ.ОН,КАК СТРОИТЕЛЬ,ПОНИМАЕТ,ЕСЛИ ЗАСЫПАТЬ РЕЧКУ ИЛИ ОЗЕРО В ОДНОМ МЕСТЕ,ТО ОНА ПОЯВИТСЯ ПО СОСЕДСТВУ.НО У ПАРТИИ ЖиВ ДРУГОЕ ВИДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ,ИМ ОТКАТИЛИ И ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.В ЭТОМ ГОРОДЕ СТАНОВИТСЯ ОПАСНО ЖИТЬ.Я ВАМ,КАК СТРОИТЕЛЬ ГОВОРЮ,ВСЁ ПРОГНИЛО ДО ТОЧКИ НЕВОЗРАТА.КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕНЗЫ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКАМИ БОЛЬШОЙ ИГРЫ ОЛИГАРХОВ.

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