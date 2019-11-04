Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 ноя 2019|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  71.28  |  $  63.89

Из жизни | Жители улицы Измайлова снова наблюдают за разливающимся озером

04.11.2019|18:19
Печать

Кошмар повторился. Обитатели улицы Измайлова этого опасались, но все же надеялись, что беда минует.

Прошлой весной вода внезапно начала поступать на конкретный участок - дожди в тот момент лили несильно, снег уже успел растаять, но она прибывала из какого-то источника.

«Говорят, там какая-то есть труба, а что это? И текло именно оттуда. Дождь дождем, он прошел - и воды не стало, а у нас стояла», - рассказала местная жительница Наталья Викторовна.

Теперь та же история. Еще до сезона дождей и снега словно откуда-то из-под забора по соседству, за которым находится городская организация, периодически поступает жидкость. Неведомые ключи питают внезапно рожденное озеро на Измайлова.

«Неделю назад потихонечку с той стороны пошло, а тут уже идет и идет. Я проходила туда, а сейчас уже вообще не пройду», - пожаловалась местная жительница Раиса Васильевна.

«Вот видите маленький зеленый островочек с левой стороны, а дальше там уже ямы, глубоко. Пройти можно, только надо искать, где повыше», - отметил местный житель Вячеслав.

В прошлом году затопило подвалы, вода долго стояла в огородах. Теперь она также подбирается к жилью. Ею окружены самодельные тропинки: оступишься - наберешь в обувь.

Вячеслав пытался измерить глубину, но подойти ближе к забору невозможно, там впадина. Отыскать источник жителям пока не удается.

0
0
0
0
 
Гость|04.11.2019 18:44|

Это где? Если зады АТП, то там болото старицы отродясь.

Гость|04.11.2019 19:07|

Там старица, ерики. Вода поднимается и всё. Место такое.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!