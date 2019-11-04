04.11.2019 | 18:19

Кошмар повторился. Обитатели улицы Измайлова этого опасались, но все же надеялись, что беда минует.

Прошлой весной вода внезапно начала поступать на конкретный участок - дожди в тот момент лили несильно, снег уже успел растаять, но она прибывала из какого-то источника.

«Говорят, там какая-то есть труба, а что это? И текло именно оттуда. Дождь дождем, он прошел - и воды не стало, а у нас стояла», - рассказала местная жительница Наталья Викторовна.

Теперь та же история. Еще до сезона дождей и снега словно откуда-то из-под забора по соседству, за которым находится городская организация, периодически поступает жидкость. Неведомые ключи питают внезапно рожденное озеро на Измайлова.

«Неделю назад потихонечку с той стороны пошло, а тут уже идет и идет. Я проходила туда, а сейчас уже вообще не пройду», - пожаловалась местная жительница Раиса Васильевна.

«Вот видите маленький зеленый островочек с левой стороны, а дальше там уже ямы, глубоко. Пройти можно, только надо искать, где повыше», - отметил местный житель Вячеслав.

В прошлом году затопило подвалы, вода долго стояла в огородах. Теперь она также подбирается к жилью. Ею окружены самодельные тропинки: оступишься - наберешь в обувь.

Вячеслав пытался измерить глубину, но подойти ближе к забору невозможно, там впадина. Отыскать источник жителям пока не удается.