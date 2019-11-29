29.11.2019 | 15:41

«Хотелось бы лучше», - отметил пензенец.

Мужчина высказал свое мнение по поводу сквера «Копилка пословиц». Он находится на улице Пушкина - в самом центре города. Там часто проводятся массовые мероприятия, и не только местного, но и всероссийского масштаба. На фестивали приезжают даже иностранцы.

Вероятно, гости из других городов и стран и не такое видели. Их не удивишь разбитым асфальтом, перекошенными бордюрами - как в этом сквере. Но все же неприятно осознавать подобное несовершенство, отмечают пензенцы.

«Лоска, мне кажется, у нас недостаточно везде. Надо бы получше, центр города все-таки», - сообщила женщина.

«Асфальт надо положить нормальный, это центр города. В центре должно быть все прекрасно», - заявил прохожий.

Несколько дней назад проводилось голосование за общественные места, их собираются благоустроить в 2020-м по программе «Формирование современной городской среды».

«Копилка пословиц» была в списке под № 6. Но победила Фонтанная площадь - ее выбрали большинством голосов.

Сквер на Пушкина даже в тройку лидеров не попал. Поэтому надежды на его улучшение в ближайшем будущем нет.