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Из жизни | Сквер «Копилка пословиц» в Пензе нуждается в благоустройстве

29.11.2019|15:41
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«Хотелось бы лучше», - отметил пензенец.

Мужчина высказал свое мнение по поводу сквера «Копилка пословиц». Он находится на улице Пушкина - в самом центре города. Там часто проводятся массовые мероприятия, и не только местного, но и всероссийского масштаба. На фестивали приезжают даже иностранцы.

Вероятно, гости из других городов и стран и не такое видели. Их не удивишь разбитым асфальтом, перекошенными бордюрами - как в этом сквере. Но все же неприятно осознавать подобное несовершенство, отмечают пензенцы.

«Лоска, мне кажется, у нас недостаточно везде. Надо бы получше, центр города все-таки», - сообщила женщина.

«Асфальт надо положить нормальный, это центр города. В центре должно быть все прекрасно», - заявил прохожий.

Несколько дней назад проводилось голосование за общественные места, их собираются благоустроить в 2020-м по программе «Формирование современной городской среды».

«Копилка пословиц» была в списке под № 6. Но победила Фонтанная площадь - ее выбрали большинством голосов.

Сквер на Пушкина даже в тройку лидеров не попал. Поэтому надежды на его улучшение в ближайшем будущем нет.

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