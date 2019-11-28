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Из жизни | На Большой Арбековской установили долгожданный светофор

28.11.2019|15:00
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Пенсионерка постояла, посмотрела по сторонам и пошла на красный сигнал. А ведь недавно на Большой Арбековской установили светофор, о необходимости которого говорили не один год. Не все местные еще знают о нововведении, потому и перебегают - теперь же можно и нужно нажимать кнопку и останавливать автопоток.

«Очень нужно, прямо необходимо даже. Ох и опасно было ходить! Несутся - один остановится, машину проходишь, а второй за ним несется», - рассказала женщина.

Опасения еще остаются из-за недавней трагедии: на Большой Арбековской насмерть сбили мужчину. И подобное ЧП было не единственным.

«Меня чуть не сшибли тоже. Я кулак ему показала, а толку-то... Хоть бы скорость, что ли, ограничили здесь», - предложила пенсионерка.

Жители микрорайона Вираж надеются, что все автомобилисты станут соблюдать правила и останавливаться на красный сигнал светофора.

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Гость|28.11.2019 18:45|

СКОЛЬКО НУЖНО ТРУПОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ СВЕТОФОРА И ХОРОШЕГО ОСВЕЩЕНИЯ?

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