27.11.2019 | 15:28

Житель Веселовки по телефону рассказал о неожиданных негативных последствиях ремонта дороги, которая ведет к его микрорайону от Засеки. Летом там появился новый асфальт, долгожданные тротуары и отбойники, которые теперь защищают прохожих от машин.

Пешие горожане, скорее всего, довольны нововведениями, а вот автомобилисты не все. Нарекания вызывает проезжая часть.

«Ее, во-первых, заузили, затем сделали металлические ограждения. В настоящее время снега нет и гололеда, а уже зеркала друг у друга легковые машины отрывают. Мой знакомый говорит: «Ехал - джип оторвал зеркало. Хотел развернуться, а там нигде не развернешься». Там невозможно, там металлический капкан», - сообщил житель Веселовки Николай.

Он вспомнил, что в прежние годы снег счищали и с обочины, расширяя проезжую часть. Теперь такое невозможно. Учитывая горку и гололед, вероятность аварии, по мнению мужчины, увеличивается.

На месте журналисты 11 канала оценили обстановку, но пока особо сложной назвать ее не смогли. Запас на встречных полосах остается, по крайней мере у легковых машин. А вот насчет зимы сомнения действительно есть. Съемочная группа приедет туда еще раз, как только начнутся снегопады.