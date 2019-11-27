Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 ноя 2019|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.80  |  $  64.35

Из жизни | Житель Веселовки пожаловался на узкую дорогу у Засеки

27.11.2019|15:28
Печать

Житель Веселовки по телефону рассказал о неожиданных негативных последствиях ремонта дороги, которая ведет к его микрорайону от Засеки. Летом там появился новый асфальт, долгожданные тротуары и отбойники, которые теперь защищают прохожих от машин.

Пешие горожане, скорее всего, довольны нововведениями, а вот автомобилисты не все. Нарекания вызывает проезжая часть.

«Ее, во-первых, заузили, затем сделали металлические ограждения. В настоящее время снега нет и гололеда, а уже зеркала друг у друга легковые машины отрывают. Мой знакомый говорит: «Ехал - джип оторвал зеркало. Хотел развернуться, а там нигде не развернешься». Там невозможно, там металлический капкан», - сообщил житель Веселовки Николай.

Он вспомнил, что в прежние годы снег счищали и с обочины, расширяя проезжую часть. Теперь такое невозможно. Учитывая горку и гололед, вероятность аварии, по мнению мужчины, увеличивается.

На месте журналисты 11 канала оценили обстановку, но пока особо сложной назвать ее не смогли. Запас на встречных полосах остается, по крайней мере у легковых машин. А вот насчет зимы сомнения действительно есть. Съемочная группа приедет туда еще раз, как только начнутся снегопады.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!