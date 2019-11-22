22.11.2019 | 15:19

Отдельные листы не до конца прибитого железа грохочут на крыше домов с № 2 и 2е на Набережной Реки Мойки. Вместо кровельного материала наверху лишь новые стропила и пленка. Впрочем, как говорят жители, она не спасла.

«Две недели назад был очень сильный дождь. Была пятница. У нас протек весь подъезд, затопило две квартиры. Теперь они говорят: «У вас так и было», - пожаловалась жительница дома Марина Викторовна.

Жители Набережной Реки Мойки видели сюжеты о том, что и во многих других домах, где начали менять кровлю еще весной, были серьезные задержки. В их двухэтажке принялись за работы в конце лета.

«У нас поменялось три бригады уже, сейчас четвертая работает, но железа как не было, так и нет. Третью неделю ждем. Опять обещают, и опять я думаю, что нас обманут. Еще на Челябинской объект. Вот сейчас бригады нет никакой, то есть они уехали», - выразила беспокойство женщина.

В соседней двухэтажке меняют кровлю и электрооборудование. Житель дома Александр Викторович говорит, хорошо, что не дали еще и трубы менять.

«Чувствовали, чем это дело может кончиться для дома. Мы спросили о сроках реконструкции, думали, они побыстрее сделают нам крышу. Но уже три месяца тянут, и конца-края не видно», - рассказал он.

По двору теперь пройти нельзя: старый битый шифер, новые стройматериалы лежат без охраны, леса.

«Наши пенсионеры здесь ходят. То здесь споткнется кто-то, то здесь заденет за что-то, а люди уже пожилые, им тяжело. В подъезд вообще все перекрыто, придется как-то на корячках», - пояснил мужчина.

Марина написала объявление для управляющей компании с требованием не заходить на кровлю над ее квартирой, потому что она новая, переложенная за собственный счет.

«Четыре года назад у меня протекала крыша, ЖЭУ в ремонте мне отказал. Квартира текла по всему периметру, и мне пришлось нанимать строительную бригаду, вложить более 150 тысяч, чтобы сделать капремонт крыши, чтобы я могла заняться ремонтом уже квартиры. В общей сложности ремонт обошелся порядка полумиллиона», - отметила она.

При капремонте кровлю, уложенную за счет Марины, пришлось снять. Как говорит подрядчик, нельзя оставлять старые куски. Только у жительницы верхнего этажа есть сомнение, качественно ли выполнят работу.