20.11.2019 | 15:40

Разные бывают народные тропы. Люди их прокладывают там, где удобно, сокращают путь. Несколько лет назад один из высокопоставленных чиновников Пензы рекомендовал подчиненным учитывать пожелания населения и тротуары строить заново там, где вьются так называемые козьи дорожки.

Десятилетиями вытаптывают свою жители улицы Попова, поделилась информацией местная жительница.

«По этой тропинке идут в детский сад № 109, в гимназию № 53, кто-то идет на работу. Утром и вечером поток народа достаточно большой», - сообщила она.

Тропа выводит от дома № 6 на Попова к 14а, она вьется между заборами двух дошкольных учреждений - второго корпуса 109-го и филиала 31-го.

Люди приносили дощечки, камни, подсыпали битые кирпичи, чтобы хоть как-то выровнять дорожку, сделать почище. Обходной путь велик.

«Это хороший круг, может, и не 10 минут, минут 5-7, но, когда ты торопишься или идет ребенок в школу... Очень часто идут начальные классы, вряд ли они будут обходить. Они идут - по колено, но идут», - рассказала горожанка.

Народная тропа нужна сотням жителей Западной Поляны. Не об асфальтировке просит население, а хотя бы засыпать щебнем.