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Из жизни | Рядом с домом № 18 на Фрунзе расстелился ковер из мусора

20.11.2019|18:37
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Территория рядом с домом № 18 на улице Фрунзе завалена мусором. Причем происходит все это прямо за вполне цивилизованной контейнерной площадкой, которая, правда, относится, если верить табличке, к соседним высоткам. За прошедшее время там мало что изменилось, по крайней мере в лучшую сторону. По жалобам местных жителей журналисты 11 канала приезжали в мае.

«Ой, ну это, конечно, неприглядная картина. Кто-то должен убирать, дворник или кто-то, или дорожные службы должны помогать это убирать», - отметила пензячка Елена Николаевна.

За лето кусты стали еще более грязными, мусора только прибавилось. Правда, отношение прохожего в этот раз съемочную группу удивило.

«А я здесь живу? Может, хожу, только мне по барабану!» - заявил он.

Из положительных изменений - крупный тополь коммунальщики спилили. Но опять без ложки дегтя не обошлось: ствол и ветки они побросали там же, прямо на конструкцию для выбивания ковров.

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