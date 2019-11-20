20.11.2019 | 15:27

На небольшом участке тротуара сразу два проблемных места, рассказывает житель про подъездные пути к домам. Они оказались гораздо ниже, чем дорога и пешеходная зона.

«Лужи, а здесь паркуются машины, с этой стороны пройти невозможно - и приходится обходить по проезжей части. Вот мы проходим, а нас сзади могут задеть машины», - пожаловался житель Пензы Эдуард.

Расположены проблемные участки напротив дома № 12 по улице Бакунина.

«Я обратился в городскую администрацию с письмом, послал фотографию. Через некоторое время мне пришел ответ, что все деньги, которые были выделены на реконструкцию по программам безопасных дорог, истрачены. И, как правило, подписка: «Денег нет, но вы держитесь», - рассказал мужчина.

Опасность ситуации еще и в том, что на участке машины начинают вилять, пытаясь объехать две ямы, которые давно никто не может заделать, якобы из-за территориального разделения: дорога является границей двух районов.

«Здесь была авария в канализации в Железнодорожном районе, а ямы - вскрывали, чтобы найти место прорыва. Они оказались на территории Ленинского района. Естественно, никто их заделывать не собирается», - пояснил пензенец.

На первой полосе часто паркуют машины. Получается, водителям не остается выбора, как ехать по второй, где ямы. В итоге опасные маневры совершают как автомобилисты, так и пешеходы.

«В утренние часы идет очень много народу в сторону лицея № 2, и приходится выходить на проезжую часть, хотя это является нарушением. Но деваться некуда», - сообщил Эдуард.