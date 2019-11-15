15.11.2019 | 19:27

Внести изменения в схему дорожного движения и оборудовать пешеходный переход предлагает житель улицы Ленина. Нарисовать зебру и поставить знаки он считает необходимым или напротив дома № 10, или между ним и № 8.

«С улицы Ленина на ИТР - очень много людей, особенно с утра, с колясками и с детьми малыми. Пропустить никто не может здесь, потому что нет перехода», - рассказал Геннадий Васильевич.

Зебра и знаки есть в самом начале улицы Ленина и в ее середине, рядом с мостом. Но от дома № 10 оба перехода расположены довольно далеко. А многим нужно пересечь дорогу именно здесь, чтобы попасть на улицу ИТР. Люди нарушают правила и рискуют, потому-то и необходимы изменения.

«Особенно большой поток - в час пик: утром к 8:00 в 8-ю школу едут, в таксопарк, в баню. И вечером - самые большие потоки», - добавил он.

Нарушать правила дорожного движения нельзя и опасно, но порой приходится поступать ради экономии времени. Новые знаки решили бы проблему, уверен горожанин.