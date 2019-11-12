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Из жизни | Пензенцам трудно ходить по месиву грязи и листьев на улице Леонова

12.11.2019|16:06
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Странная субстанция из воды, грязи и листьев мешает нормально ходить жителям Заводского района. На улице Леонова под ногами вечная жижа, говорят те, кто часто там бывает. Они сравнивают четную сторону и противоположную.

«Безобразие! Я в галошах хожу на работу и весной, и осенью, здесь всегда так. Смотрите, это только в России так может быть: улица одна, там тротуар сделали два года назад, а здесь оставили», - рассказала местная жительница Любовь Петровна.

«Очень плохо, тем более я с палочкой. Грязь», - отметила жительница Пензы Валентина Алексеевна.

Почему тут такая каша из грязи и листьев, мнения разошлись.

«Не убирают, подметать надо. Когда я пришла сюда жить восемь лет назад - я приехала из Пачелмского района, - здесь мусора не было, а теперь стало хуже», - поделилась женщина.

«Здесь ремонт крыши был, поэтому у них такая «музыка». Я частенько здесь бываю, может, с крыши кидали и разбили, кто знает», - предположила пенсионерка.

Эта версия не выдерживает критики, по мнению других опрошенных. Капремонт кровли был летом, а замечать лужи на тротуаре стали гораздо раньше.

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