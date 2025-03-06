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Общество

Не прошло и года: асфальт на ул. Попова дал трещину

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Тротуар на улице Попова, отремонтированный весной прошлого года, уже требует внимания специалистов.

5 марта первый заместитель главы администрации Пензы Ильдар Усманов опубликовал в своем телеграм-чате фото расчищенной от снега дорожки. Подписчики разглядели трещину в асфальтовом покрытии.

«Вижу, тротуар развалился - кто починит? Будет это восстановлено по гарантии?» - поинтересовался один из пользователей.

Ильдар Усманов ответил, что сотрудники управления ЖКХ проведут обследование участка. «В случае выявления дефектов в адрес подрядной организации, проводившей ремонт, будет направлено уведомление о необходимости устранения выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств», - уточнил он.

Работы на отрезке улицы Попова от Ленинградской до Окружной начались еще в 2023 году. Здесь заменили покрытие проезжей части, бортовой камень, обустроили заездной карман в районе остановочного павильона.

До конца того же года планировали привести в порядок и тротуар. Осенью, когда погодные условия были благоприятными, дорожку засыпали щебнем, но асфальт не положили. В таком виде участок и пережил зиму. В итоге асфальтировку выполнили только в апреле 2024-го.

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Источник — фото из телеграм-чата Ильдара Усманова
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