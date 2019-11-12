12.11.2019 | 19:06

На улице Циолковского тротуар находится в плохом состоянии - одни заплатки и трещины, асфальт раскрошился. Но там хотя бы есть пешеходная зона, отделенная от проезжей части. А стоит свернуть во дворы, ситуация становится более опасной: «безлошадные» местные жители делят одну территорию с автомобилистами.

На это обратил внимание Сергей. Он столкнулся с проблемой, когда повел дочку в образовательное учреждение.

«Ребятам в школу ходить неудобно. Они ходят по проезжей части: здесь нет тротуара для пешеходов. Скоро зима, движение, грубо говоря, будет в одну колею. Водители пытаются уступить, но все равно здесь опасная зона», - рассказал мужчина.

Сергей проанализировал ситуацию и нашел решение.

«Я бы хотел свое предложение внести: в одном месте убрать кусты и с правой стороны до школы сделать небольшой бордюр, чтобы ребята с родителями ходили по бордюру, а не по проезжей части», - предложил он.

Бордюрный камень разделит дорогу и пешеходную зону. Ее можно оборудовать на нынешнем газоне, уверен мужчина. Кустарник же по силам пересадить ближе к домам, дабы местные жители не протестовали, что остались без зеленой стены.