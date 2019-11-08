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Из жизни | На тротуаре улицы Луначарского ежегодно разливается огромная лужа

08.11.2019|15:15
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Лужа напротив дома № 39 на улице Луначарского, около перекрестка с улицей Дзержинского, разлилась настолько, что захватила практически весь тротуар. Пешеходам необходимо идти по газону. Тот регулярно превращается в месиво, ведь водоем преграждает путь довольно часто, после каждого дождя там долго влага не высыхает.

«Раз - и обошли, ну что сделаешь. Мы вообще здесь редко ходим, все по той стороне. Мы уже и не замечаем», - рассказала женщина.

Другие прохожие думают, что будет в скором времени, когда придут низкие температуры. Нужный опыт имеется: лужа образуется ежегодно.

«Будет зима, лед, будем кататься. Везде дороги плохие, сейчас идем от Гагарина - везде ухабы. Когда дожди, только по дороге идти», - отметила горожанка.

Некоторые покупают специальную резиновую обувь, но все равно не рискуют и идут по вытоптанному газону.

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