08.11.2019 | 15:15

Лужа напротив дома № 39 на улице Луначарского, около перекрестка с улицей Дзержинского, разлилась настолько, что захватила практически весь тротуар. Пешеходам необходимо идти по газону. Тот регулярно превращается в месиво, ведь водоем преграждает путь довольно часто, после каждого дождя там долго влага не высыхает.

«Раз - и обошли, ну что сделаешь. Мы вообще здесь редко ходим, все по той стороне. Мы уже и не замечаем», - рассказала женщина.

Другие прохожие думают, что будет в скором времени, когда придут низкие температуры. Нужный опыт имеется: лужа образуется ежегодно.

«Будет зима, лед, будем кататься. Везде дороги плохие, сейчас идем от Гагарина - везде ухабы. Когда дожди, только по дороге идти», - отметила горожанка.

Некоторые покупают специальную резиновую обувь, но все равно не рискуют и идут по вытоптанному газону.