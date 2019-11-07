07.11.2019 | 14:53

Радость от покупки комнаты в квартире на общей кухне в доме на Титова, 14, уже через пару месяцев сошла на нет. На потолке стали появляться пятна, а потом и вовсе потекло так, что пришлось спасать соседей снизу.

«Когда были сильные дожди интенсивные, протекало, здесь у нас стояли тазы, ведра, текла вода. Сейчас дождей нет, заморозки первые пошли, вроде бы ничего, но на крыше образовалась большая дыра», - рассказал житель дома Ренат.

Мужчина от соседей узнал, что проблема появилась раньше. И тогда на чердаке был беспорядок: якобы бродяги жили. Прежний хозяин комнаты то ли не придавал особого значения протечке, то ли, наоборот, специально промолчал, чтобы побыстрее продать жилье. Ренат стал бить тревогу.

«Мы обращались в ЖЭМУП № 7, нам сказали, что ни материала, ни средств у них нет и в ближайшее время ремонтировать они отказываются. Я прошу компетентные органы, чтобы они занялись этим вопросом, чтобы решить эту проблему. Все-таки пятиэтажное здание! Если бы было двухэтажное, я, может, попробовал бы своими силами. Но высоко», - отметил мужчина.

На кровлю забираться смертельно опасно. А вот на чердак, чтобы показать причину проблемы, Ренат сумел.

«Отломан кусок шифера, также здесь мусор накидан, Я просил все убрать и починить этот кусочек», - пояснил житель дома.

Мужчина говорит: в Заводском районе немало скатных кровель прошло капитальный ремонт. Сотрудники управляющей компании могли договориться, чтобы один лист шифера не скидывали вниз, а аккуратно спустили. Даже будучи старым, он помог бы остановить течь.