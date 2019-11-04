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Из жизни | В Березовском переулке на проезжей части проломилась решетка ливневки

04.11.2019|15:18
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Цепко держится решетка ливневки за асфальт, вмонтировали ее крепко. Но сама конструкция давления не выдержала - отломился большой кусок. Дыра возникла на проезжей части. Для машин, возможно, не так страшно, а для пеших таит угрозу.

«Сам факт, что сейчас человек пойдет, а здесь остановка. Ребенок, не дай бог, начнет переходить дорогу - и что будет? Ногу сломает сразу. Взрослый, может, и нет, а дети? Здесь школа», - отметил житель Пензы Юрий.

Находится решетка городской ливневой канализации в Березовском переулке. Она собирает все потоки со стороны Военного Городка. Что-то случайно уронить в дыру значит проститься с вещью навеки, ее унесет в заданном трубами направлении.

Как же все-таки отломился кусок решетки?

«Это трудно объяснить. Сломать сложно, я не знаю, как это получилось. Но самое главное - надо ее вынуть и новую поставить. Все», - пояснил горожанин.

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Гость|04.11.2019 19:15|

Мега новость Пензенской области

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