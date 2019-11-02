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Из жизни | Дорога на ул. Водопьянова покрылась грязью и разлетевшимися листьями

02.11.2019|18:48
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Необычный дизайн можно увидеть на улице Водопьянова. Бордюр украшен сухими листьями по бокам. Легкий морозец сбил их в плотную массу, они крепко прижались к бортовому камню - не разлетятся от ветра.

В дополнение к коричневым полосам вдоль дороги - горки. Почти альпийские, сложены тоже из сухих листьев и срезанных с кустарника и деревьев веток.

Улицу Водопьянова заасфальтировали недавно, но она уже успела покрыться грязью.

«Саму дорогу убирает «Дормост», а там стала административная территория. Раньше она была наша, мы косили, убирали», - рассказал смотритель Митрофановского кладбища Игорь Борисович.

Поскольку на кладбище работы более чем достаточно, а специалистов очень мало, их освободили от нагрузки.

Улица Водопьянова теперь реже ощущает заботу.

«От администрации давали студентов, приходили 20 человек. Убрали всю дорогу, сложили в мешки и сложили у конечной автобуса № 75. Мешки пролежали три дня, их раздербанили, а местные добавили своего мусора из домов», - пояснил мужчина.

Городские службы могут не успеть все вывезти до того, как ляжет постоянный снежный покров. Тогда бордюры так и отправятся зимовать с украшением из смерзшихся листьев. Не гармонирует новый бортовой камень с мусором.

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