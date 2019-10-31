31.10.2019 | 15:14

Далек от искусства пейзаж рядом с филиалом ДШИ на улице Пугачева. Не гармонирует свалка с учреждением дополнительного образования. Ею окружили школу взрослые люди - жильцам домов поблизости нравится пустырь именно как удобный склад для ненужных вещей.

«Вы знаете, здесь такой народ, что ночью выйдут и сюда мусор выкинут», - рассказала местная жительница Галина Степановна.

Тропы проторены среди бурьяна такие, что стали покрепче асфальтированных дорог, часто используются - свалка расползлась по разным сторонам. В некоторых точках выросли горы.

Это район потенциальной застройки. Скоро появятся высотки. Любителям вынести пакет в бурьян придется ломать свои привычки.

«Ну, должны на свалку носить, но проще на пустырь. Лень дойти, бросают в кусты, и все», - пояснил местный житель Александр.

Периодически свалки горят. Не нарочно их поджигают, а просто народ не задумывается о возможных последствиях подобных пожаров, швыряя окурки в сухую траву или мусор. В последние разы прохожие успевали потушить огонь вовремя.