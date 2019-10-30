30.10.2019 | 09:34

Похолодание, пришедшее в регион, нисколько не мешает жителю Кузнецка, который, видимо, является приверженцем здорового образа жизни.

Фото мужчины, идущего в плавках по улице в Западном микрорайоне, появилось в социальной сети «ВКонтакте» утром в среду, 30 октября.

На снимке кузнечанин, обутый, с покрытой головой, неторопливо шагает мимо здания и одетых в теплую одежду людей.

Комментировавшие пост пользователи отметили, что этого горожанина можно увидеть каждый день, но с другой стороны дома. «Зарядка у него такая. Или разминка. Упражнения, короче, делает», «Он каждый год с холодами начинает так бегать», Как будто ни разу не видели, он много лет уже бегает по утрам и занимается», - пояснили они.

Другие кузнечане отнеслись к ситуации с юмором: «Чей-то муж вернулся домой с вахты», «В Южном так всегда за водкой бегают», «Моржи активизировались», «Спортсмен. Комсомол. И просто красавец», - посмеялись комментаторы.

Однако не всегда появление жителей области в общественном месте в одних трусах объясняется их любовью к спорту и закалке. Так, вечером 13 августа в Кузнецке правоохранители задержали нетрезвого мужчину, появившегося в нижнем белье на улицах Правды и Молодой Гвардии.

3 июля в районе Мясокомбината в Пензе горожанин сфотографировал мужчину, бегущего в плавках посреди проезжей части. «Летнее обострение», - объяснил поведение «спортсмена» автор снимка.