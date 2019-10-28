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Из жизни | На Заводской улице дети вынуждены играть рядом с мусорной площадкой

28.10.2019|14:00
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На Заводской кардинальные перемены: контейнерная площадка переехала. Для тех, кто еще не знает, на столбе висит объявление «Мусор на детской площадке». Но народ привык носить к боковому фасаду дома № 11.

«Да, вот куча там, до сих пор туда кидают. 40 с лишним лет контейнерная площадка находилась там, это у нас единственная территория. Детская площадка рядом. У нас же сейчас все для детей! И как детям играть? Рядом мусорные баки», - рассказала местная жительница Оксана.

На подходах к старой точке можно было оставить обувь в вязкой грязи - там путь стал как полевой.

«Они считают, что дорога плохая. А почему на эту дорогу нельзя привезти два самосвала щебня, просто-напросто засыпать и все?» - задалась вопросом местная жительница Валентина Андреевна.

На частное предприятие поблизости ездят большегрузы, они разбили путь. Попытка ремонта была - листами фанеры водители заложили две ямки и бросили покрышку в раздавленную горловину колодца.

На новом месте чисто и сухо, мусоровозам удобно подобраться. Только люди против соседства твердых коммунальных отходов с зоной отдыха для маленьких.

«Это вот сейчас они убирают. Там тоже в свое время была чистота, там не было такой свалки. Дети же не будут спрашивать: «Можно эту бумажку взять?» А здесь мыши и крысы, и на самом деле будет свалка. Люди недовольны», - отметила Валентина Андреевна.

Как выяснили журналисты 11 канала, контейнеры перемещены временно. Их скоро перенесут на муниципальные земли рядом с дорогой.

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