24.10.2019 | 13:38

Обитатели Володарского, 63, смогли защитить свою территорию от вторжения чужаков. Они установили шлагбаум на въезде во двор, таким образом спасая асфальт перед многоэтажкой (порядком разрушенный) от окончательного уничтожения.

«Такая глубина у нас и была», - уточнила пенсионерка.

Жильцы долго страдали из-за того, что посторонние ставили авто во дворе в центре Пензы. Они уже настолько набрались смелости, что в одну ночь выдернули ограду.

«Слышу грохот в пол-одиннадцатого ночи, вышла на балкон, стала кричать: «Что вы там делаете?» Забор ломали. Вышел мужчина какой-то, на меня посмотрел. Как бы теперь чего не случилось - окна выбьют или еще чего... Встала утром, смотрю - забора нет», - рассказывала очевидица.

Этот факт и еще несколько конфликтов с чужими автомобилистами побудили людей поставить шлагбаум. Теперь в полной мере достается участку вдоль бокового фасада дома, куда постоянно заезжают водители в поисках свободного места.

Машины разрушили кольцо колодца на дороге, уже зияет дыра. Кто-то попытался заткнуть ее пластиковым стаканом.

С такой скоростью автомобилисты скоро выбьют горловину люка. По этому участку постоянно ходят местные жители, они сильно рискуют.

«Как провалится кто, так сразу сделают. А что ж», - рассудила пензячка.

Ресурсоснабжающая компания, видимо, давно не проверяла свое имущество, иначе обратила бы внимание на колодец, ставший жертвой всеобщей автомобилизации населения областного центра.