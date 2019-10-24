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Из жизни | Аллея на Ударной утратила былое великолепие и пришла в упадок

24.10.2019|15:47
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Начало улицы Ударной больше похоже на городские задворки. Если бы не стройные ряды каштанов у дороги и не виднеющиеся из-под листьев бордюры, то и не понять сразу, что это аллея. Она покрыта густым слоем грязи, потеряла вид.

«Ну это нехорошо, конечно. Шла сейчас, думала, почему не убирают. Обидно», - прокомментировала пензячка.

Аллея находится напротив больницы на улице Гагарина и диагностического центра и не всегда была такой запущенной. Там, где сейчас одичавшие заросли кустов, красовалась цивилизованная прогулочная зона, еще целы остатки асфальтированной дорожки.

Решетка окаймляла небольшой участок на углу Гагарина и Ударной. Сейчас она сгнила, большую часть увезли неизвестные.

«Некрасиво, да. Красиво, где правительство наше заседает. Вот там чисто и хорошо», - отметила пенсионерка.

Досаднее всего, что попытки убрать аллею были, чему свидетельство - обилие мешков, набитых листьями. Но, возможно, они застряли тут с прошлого года.

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