22.10.2019 | 15:52

Тротуар на улице Мира, между домом № 11 и дорогой, как лоскутное одеяло, состоит из отдельных кусков-заплаток, некоторые даже узорные. Обидно, говорят прохожие, которые годами наблюдают, как целое полотно вскрывают, а потом восстанавливают.

«Неизбежное зло. Копают, раскапывают, опять закапывают... И так каждый год. Сколько ходим, столько нам интересно, почему так», - рассказала горожанка.

«Да нормальный асфальт, по-моему», - не согласился молодой человек.

Проблема ясна. Только что с ней делать и как решать - тут у пензенцев нет четкого ответа.

«Надо все новое делать, наверное. Смысл это старье копать?» - озвучил идею прохожий.

Досаднее всего, что ответственные чиновники от ЖКХ следят лишь за тем, чтобы после раскопок асфальт восстановили, а как это происходит, не столь важно. Потому на некоторых участках и образуются провалы, кое-где бордюрный камень поврежден или выброшен.