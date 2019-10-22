Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|22 окт 2019|19:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.57  |  $  64.24

Из жизни | На улице Мира годами заделывают тротуар по отдельному куску

22.10.2019|15:52
Печать

Тротуар на улице Мира, между домом № 11 и дорогой, как лоскутное одеяло, состоит из отдельных кусков-заплаток, некоторые даже узорные. Обидно, говорят прохожие, которые годами наблюдают, как целое полотно вскрывают, а потом восстанавливают.

«Неизбежное зло. Копают, раскапывают, опять закапывают... И так каждый год. Сколько ходим, столько нам интересно, почему так», - рассказала горожанка.

«Да нормальный асфальт, по-моему», - не согласился молодой человек.

Проблема ясна. Только что с ней делать и как решать - тут у пензенцев нет четкого ответа.

«Надо все новое делать, наверное. Смысл это старье копать?» - озвучил идею прохожий.

Досаднее всего, что ответственные чиновники от ЖКХ следят лишь за тем, чтобы после раскопок асфальт восстановили, а как это происходит, не столь важно. Потому на некоторых участках и образуются провалы, кое-где бордюрный камень поврежден или выброшен.

0
0
0
0
 
Гость|22.10.2019 18:53|

Так лучше пилить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!