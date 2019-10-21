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Из жизни | Жители Транспортного переулка лишились источника воды

21.10.2019|14:31
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Жители Транспортного переулка, у которых нет централизованного водоснабжения, лишились источника питьевой воды. По их словам, теперь нужно ходить на соседнюю улицу.

«Колонки нет примерно два с половиной месяца. Убрали безо всяких объяснений - почему, кто, что не так. Все здесь платят, квитанции у всех в порядке, так что зачем убрали, мы не знаем», - рассказала местная жительница.

«Без воды трудно. Надо идти на тот конец улицы, а нам тяжело. У меня, например, ноги больные, мне 70 лет, литров пять еле-еле принесу. А надо и приготовить что-то, и посуду помыть», - пожаловалась пенсионерка.

Попытки перекрыть подачу из колонки уже предпринимались.

«Полгода назад ребята приезжали, а до того было года два-три тому назад. Приезжали с 11 канала - тут же наутро у нас появлялась вода», - пояснила пензячка.

Однажды коммунальщики специально перекрыли подачу воды или произошел сбой в работе из-за низких температур - были разные версии.

Сейчас колонку демонтировали из-за повышенного расхода: якобы кто-то приезжал и пользовался ресурсом бесплатно и бесконтрольно. Теперь жителям нужно ходить на соседнюю улицу. Предел - 100 метров, что не противоречит нормативам и правилам.

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