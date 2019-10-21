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Из жизни | Во дворе на Ладожской пешеходы из-за ям делят дорогу с автомобилями

21.10.2019|14:42
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Листья, попадая в ямы, делают перемещения автомобилистов во дворе дома № 83 на Ладожской немного комфортнее - удары становятся мягче. А вот пешеходов это не спасает, особенно пожилых, спотыкающихся на ухабах. В час пик появляется дополнительная проблема: дорогу приходится делить с водителями.

«Едут на машинах и говорят, мол, бабушка нюх потеряла - не видит где идти. Я даже к депутату ходила, а толку-то? Ремонт года три назад был, да и то одно название», - рассказала пенсионерка.

Неизвестно, чего больше принесли работы - пользы или вреда.

«Ливневку закрыли, теперь там все время стоит вода», - привела пример горожанка.

А ямы некоторые активисты из многоэтажки пытались засыпать.

«Кто откуда что привезет, то и сыпали», - уточнила местная жительница.

Парковочных мест мало - это еще одна проблема.

Решить оба вопроса можно с помощью специальной программы, действующей несколько лет. Но, чтобы попасть в нее, придется приложить усилия активистам. Желающих много, на всех денег не хватит.

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