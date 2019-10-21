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Из жизни | Двор дома на Московской, 10, весь день заполняют автомобили

21.10.2019|15:13
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Дай волю автомобилистам, они и ящик с контейнерной площадки выкинут, а свою машину поставят. Бывают дни, когда во дворах на Московской ни клочка свободной земли не остается - все целиком забито экипажами. От засилья авто страдают местные жители.

В доме № 10 народ уже отчаялся.

«Раньше этого безобразия здесь не было, хорошо жилось. А сейчас приезжают за учениками, учителя, даже те, кто работает на Володарского. Просто базар! Отгораживаемся чем можем», - рассказала пенсионерка.

Колья, веревки, сигнальные ленты - в ход идет все. Когда ограждений не было, авто подкатывали к подъездам, блокируя двери. Женщины боятся, что в какой-то момент водители совсем потеряют совесть и начнут перескакивать через бордюр, отделяющий их клочок для отдыха.

«Ставят и уходят. Машин на Московской много ездит, заезжают и сюда. Девчонки что-то загораживают, но толку никакого. Они не слушаются никого», - подтвердила жительница дома.

«Одна уезжает - другая приезжает. Сейчас убери загородку, тут же приедет одна, другая. Раньше спокойнее было, ставились только те из наших, у кого машины были», - добавила ее соседка.

У здания гимназии № 4 может припарковаться десяток авто, но учеников сотни. Только ближе к ночи пустеет дорога и освобождаются дворы Московской от непрошеных гостей.

Как решить проблему с машинами, в десятом доме не знают. Шлагбаум установить нельзя - проезд сквозной. Строительство парковок не поможет: на платные автовладельцы ставят крайне неохотно.

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Гость|21.10.2019 18:59|

Так! Жильцам штраф за то что на дорогах общего пользования ставят мусор и препятствия без согласование с угадн. Тем более сами признались .

Гость|21.10.2019 19:04|

penzainform.ru писал(a):

: на платные автовладельцы ставят крайне неохотно.
нищие....!!!!!!!

Гость|21.10.2019 19:09|

Помогут ежи для колёс из старых гвоздей. И чем больше,тем качественнее.

Имя: Гость
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