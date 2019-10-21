21.10.2019 | 15:13

Дай волю автомобилистам, они и ящик с контейнерной площадки выкинут, а свою машину поставят. Бывают дни, когда во дворах на Московской ни клочка свободной земли не остается - все целиком забито экипажами. От засилья авто страдают местные жители.

В доме № 10 народ уже отчаялся.

«Раньше этого безобразия здесь не было, хорошо жилось. А сейчас приезжают за учениками, учителя, даже те, кто работает на Володарского. Просто базар! Отгораживаемся чем можем», - рассказала пенсионерка.

Колья, веревки, сигнальные ленты - в ход идет все. Когда ограждений не было, авто подкатывали к подъездам, блокируя двери. Женщины боятся, что в какой-то момент водители совсем потеряют совесть и начнут перескакивать через бордюр, отделяющий их клочок для отдыха.

«Ставят и уходят. Машин на Московской много ездит, заезжают и сюда. Девчонки что-то загораживают, но толку никакого. Они не слушаются никого», - подтвердила жительница дома.

«Одна уезжает - другая приезжает. Сейчас убери загородку, тут же приедет одна, другая. Раньше спокойнее было, ставились только те из наших, у кого машины были», - добавила ее соседка.

У здания гимназии № 4 может припарковаться десяток авто, но учеников сотни. Только ближе к ночи пустеет дорога и освобождаются дворы Московской от непрошеных гостей.

Как решить проблему с машинами, в десятом доме не знают. Шлагбаум установить нельзя - проезд сквозной. Строительство парковок не поможет: на платные автовладельцы ставят крайне неохотно.