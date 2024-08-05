Пензенцы заметили подозрительного мужчину у дома и сдали его в полицию

05.08.2024 | 14:02

Бдительные пензенцы, живущие на ГПЗ, заметили около своих домов подозрительного незнакомца, проявляющего интерес к детям.

Первый раз горожане обратили внимание на мужчину вечером 31 июля. Как рассказал местный житель в районном чате в Telegram, сначала незнакомец зазывал мам с детской площадки, заглядывал в окна домов, потом отправился на школьный стадион.

1 августа он вернулся в районе 22:30 и ушел, только когда его прогнали.

Мужчину замечали возле дома № 47 на ул. Антонова, вблизи «Атака» и ЖК «Квартет».

«Около нашего дома не первый день трется какой-то тип непонятный наружности. Долгое время стоит около дома, смотрит на детскую площадку и манит пальчиком. Сам лично я его не видел, но многие об этом говорят. В случае его появления вновь прошу не игнорировать ситуацию: во дворе много детей и многие гуляют без присмотра родителей. Лучше перебдеть, чем недобдеть!.. Дети про него рассказывали. Предлагал конфеты и, когда жарко было, предлагал воды к нему сходить попить», - написал в чате пензенец Юрий Л. К сообщениям он приложил фотографии подозрительного незнакомца.

Утром 4 августа пензенцы сообщили, что мужчину задержали около ул. Измайлова, 62, и передали полиции.

В пресс-службе областного УМВД России подтвердили, что был задержан иностранный гражданин. В отношении него составили административный материал по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 000 до 2 500 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.