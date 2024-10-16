Агрессивная стая собак терроризирует жителей улицы 8 Марта

16.10.2024 | 20:40

В Пензе стая бродячих псов терроризирует жителей улицы 8 Марта. Собаки нападают на людей и кошек.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала горожанка. На нее псы также попытались напасть. Это случилось у дома № 17 в среду, 16 октября.

«Стая погналась за мной, но я успела забежать в подъезд, далее стая побежала на детскую площадку, где мама успела унести ребенка. Подозреваю, что они устроили свое логово рядом в гаражах. Собаки агрессивные по отношению к людям, воют по ночам», - сообщила пензячка.

По ее словам, в стае 8 крупных особей. Она вызвала полицию на место происшествия, написала заявление на отлов животных.

«Полицейский говорит, что, даже если собак поймают, их потом отпустят, так как собачий питомник всего на 100 собак и он давно переполнен», - добавила пензячка.

Женщина вспомнила о гибели пропавшего соседского кота летом. Он стал жертвой бездомных псов.

«Прямо во дворе днем 4 огромные собаки загрызли этого кота насмерть. Я побежала их отгонять, но было поздно, они перегрызли коту позвоночник, и он скончался по дороге в ветклинику», - рассказала женщина.

Горожанка задалась вопросом: как долго бездомные агрессивные собаки будут терроризировать людей. По ее мнению, пора менять подход к решению этой проблемы.