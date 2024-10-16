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Глас народа

Агрессивная стая собак терроризирует жителей улицы 8 Марта

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В Пензе стая бродячих псов терроризирует жителей улицы 8 Марта. Собаки нападают на людей и кошек.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала горожанка. На нее псы также попытались напасть. Это случилось у дома № 17 в среду, 16 октября.

«Стая погналась за мной, но я успела забежать в подъезд, далее стая побежала на детскую площадку, где мама успела унести ребенка. Подозреваю, что они устроили свое логово рядом в гаражах. Собаки агрессивные по отношению к людям, воют по ночам», - сообщила пензячка.

По ее словам, в стае 8 крупных особей. Она вызвала полицию на место происшествия, написала заявление на отлов животных.

Агрессивная стая собак терроризирует жителей улицы 8 Марта

«Полицейский говорит, что, даже если собак поймают, их потом отпустят, так как собачий питомник всего на 100 собак и он давно переполнен», - добавила пензячка.

Женщина вспомнила о гибели пропавшего соседского кота летом. Он стал жертвой бездомных псов.

«Прямо во дворе днем 4 огромные собаки загрызли этого кота насмерть. Я побежала их отгонять, но было поздно, они перегрызли коту позвоночник, и он скончался по дороге в ветклинику», - рассказала женщина.

Горожанка задалась вопросом: как долго бездомные агрессивные собаки будут терроризировать людей. По ее мнению, пора менять подход к решению этой проблемы.

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