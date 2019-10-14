14.10.2019 | 15:11

На улице Совхоз-техникум, около дома № 48, на линии сетей возник провал.

Будучи человеком неравнодушным, Раиса Ермолаевна пройти мимо не могла. Старшая по подъезду начала думать, как обозначить опасную точку.

«От провала пустота идет к колодцу. Я взяла толстую палку, чтобы пацаны туда не слетели, поставила внутрь, чтобы видно было, и кустов набросала вокруг, но их потом убрала. Вот такая петрушка», - рассказала активистка.

Часто бывает, что последствия некачественной работы дорожных специалистов и тех, кто прокладывал сети, проявляются по истечении определенного времени. В частности, возникают подобные провалы. Ливневок в Совхозе-техникуме нет - осадки стекают по склону, кое-где задерживаясь.

«Бордюров тут нет, вся грязь ползет на дорогу. Мы каждый субботник все убираем, иначе вся грязь будет здесь, вся вода», - добавила Раиса Ермолаевна.

Провал может стать глубже и шире, предупреждает женщина, и туда кто-нибудь угодит.