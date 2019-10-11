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Из жизни | На Карпинского ремонта отмостки дома не хватило даже на три месяца

11.10.2019|15:27
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Некачественный текущий ремонт критикует старший по дому № 42 на Карпинского Александр Федорович.

«Это что же за ремонт? Все отвалилось!» - возмутился он.

В 2018 году Александр Федорович обращался в управляющую компанию «Жилье-23» с просьбой восстановить разрушенную отмостку. В щели затекала вода, что не могло не сказаться на общем состоянии многоэтажки.

Организация не сумела справиться с выполнимым без больших затрат пожеланием. А в мае дом перешел под управление другой компании - «Жилфонд Железнодорожного района». В июле прибыла бригада.

«Девочки стали делать, я подошел к ним: «Девочки, вы что же песком затираете?» Я пальцем протер, и оно упало. Они за три дня все сделали, и больше сюда никто не приходил», - пожаловался мужчина.

Оплата работы производится за счет средств, собранных жильцами по статье «Содержание и текущий ремонт». Сомнительно, что управляющая компания вправе списывать деньги за некачественный труд. Заплатки не продержались и трех месяцев.

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