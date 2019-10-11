11.10.2019 | 15:42

Состояние Заводского района беспокоит жителей, которые помнят его иным. Не о дорогах речь, не о количестве и качестве зданий - пейзажи удручают. Тропы и аллеи заполнены мусором, а укромные уголки - тем более.

«Потому что люди стали несознательные. Как идут, так и гадят, грязные пакеты с мусором берут и на дороге ставят. Они не уважают ни себя, ни дворников, - никого», - отметила местная жительница Галина Николаевна.

Далеко за примером ходить не нужно: тротуар на Циолковского - весь в строительном мусоре. Понятно, что тянется капитальный ремонт, но здесь не задворки и рабочие могли бы собрать осколки кирпичей.

Рядом - дом № 11. За ним участок усеян бутылками и остатками еды, листвой скрыто ничуть не меньше.

«Раньше дворники работали, а сейчас ни одного дворника не видать. Когда зарплата, то их тут очень много, а так - никого нет», - рассказала горожанка.

Слишком много бесхозной территории появилось, считают старожилы, вот и выглядит район грязным. Но не все их поддерживают.

«Мне кажется, здесь всегда такое. Давно здесь живу», - сообщила прохожая.

Пенсионеры сходятся во мнении: в прежние времена народ столько не покупал товаров и домашнее производство больше было безотходным. Теперь избалованным изобилием продуктов и алкоголя гражданам лень дойти даже до контейнерной площадки.