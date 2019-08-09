09.08.2019 | 14:01

Пешеходный переход в Кривозерье удивляет своей непродуманностью, причем с обеих сторон дороги. Там, где находятся здания с нечетными номерами, сделаны лесенка и спуск для колясок, но уж очень они круты. Съезжать по спуску нужно уметь - требуется определенная сила, чтобы не скатиться под колеса машин.

А на четной части улицы вода заполнила пространство перед зеброй. Прохожие идут или по узкому сухому перешейку, или вовсе по диагонали проезжей части, чтобы ноги не промочить.

«Мне сюда надо идти, и все. Я впервые здесь», - рассказала женщина.

Большинство прохожих, попавшихся в момент съемки журналистам «Службы 11», не из местных. Потому судить о причинах проблемы не решаются.

«Не знаю, почему», - отметила горожанка.

А вот коренная жительница с коляской высказалась более определенно. При оборудовании площадки перед зеброй бордюры уложили неудачно, создали своеобразное асфальтовое «корыто» - воде просто некуда уходить, получается лужа.

«Дороги делать надо. 11 лет здесь живу, всегда лужи были. Объезжаем с коляской, по-другому никак», - пожаловалась местная жительница.

Перешагнуть мокрый участок получается не всегда. При осадках лужа увеличивается в размерах и полностью накрывает подступы к переходу.