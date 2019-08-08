08.08.2019 | 14:48

Татьяна Ивановна переживает за сохранность жилплощади в доме № 24 на улице Ударной - сын может остаться без квартиры. Причем и недавний капремонт кровли не помог. На ней видны следы от заплаток, дырки, а внутри двора части крыши оторвались и висят над головами входящих в подъезд людей. Есть серьезные претензии и к противоположной стороне, под которой расположена затапливаемая квартира.

«Этот угол - отток. Они не заделали правильно ни отток воды, ни отвод этого угла, потому что с него все течет в квартиру и по всем этажам на лестничной площадке в подъезде», - пожаловалась жительница Пензы.

Судя по состоянию кровли, сыграло свою роль и отношение сотрудников управляющей компании, которые счищали зимой снег и лед. Нетрудно представить, как они колотили по профлистам и отливам, если они настолько деформировались или даже были пробиты.

«Люди обивают ноги, а толку никакого. Гарантия у нас при Брежневе была, а сейчас замучаешься искать эту гарантию - то одна компания, то другая, то ЖКО, то «Жилсервис», то «Лидер», то теперь обращаемся в капитальный на Некрасова, 24, - еще туда ездить. Теперь уже не знаем, кто Гришка, кто Микишка, грубо говоря», - отметила пенсионерка.

Женщина имеет в виду чехарду со сменой управляющих компаний. Колотили по кровле одни, но теперь им трудно предъявлять претензии, потому что обслуживает дом уже другая организация, которая также не берет на себя замену крыши. Да и по гарантии отремонтировать выявленные дефекты нельзя, поскольку налицо ошибки коммунальщиков, а не подрядчика.

«У нас и кухню заливало, и потолки. После капитального ремонта - одна мука, как после военной разрухи», - возмутилась Татьяна Ивановна.

Дефекты внутри жилища показать женщина не смогла, поскольку сына дома не было. Но на словах она пожаловалась и на другой этап капремонта - в 2019-м меняют стояки (общие трубы).

«От батарей отрезают, все выкручивают, и вы хватаетесь за голову: батареи надо покупать, подсоединять, а это все деньги. Они рушат, а вы восстанавливайте», - рассказала горожанка.

Женщина переживает, что и этот капремонт оставит неприятное впечатление.