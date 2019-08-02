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Из жизни | На улице Гагарина сразу две ловушки поджидают пешеходов

02.08.2019|15:05
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«Не знаю даже, не обратила внимания», - отметила горожанка.

Хотя опасность была буквально под ногами. На улице Гагарина провалился асфальт на тротуаре, да еще в таком месте - рядом с больницей и диагностическим центром. Пациенты, погруженные в свои думы, вниз и не смотрят.

Происхождение ямы выдает солидный пласт нового покрытия на пешеходной зоне - там вскрывали полотно, ремонтировали что-то.

«Наверное, трубы проложены», - предположила женщина.

Видимо, мастера нарушили технологию при производстве работ, раз возникли пустоты. Асфальт в том месте обвалился.

За углом на Гагарина, у той же больницы, еще одна опасная точка. На тепловой камере несколько колодцев. С крайнего, рядом с дорожкой, грабители сняли крышку. Горловина шахты довольно низко расположена. Споткнуться и налететь на открытый люк для пациента, углубленного в свои проблемы, вполне вероятно.

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