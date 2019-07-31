31.07.2019 | 14:24

«Это появилось у меня под окном шесть недель назад. И каждый день они бросают», - рассказала женщина.

Не повезло жительнице первого этажа на улице Толстого, 34. Под ее окном выросла куча из рубероида и других строительных отходов. Так происходит ремонт кровли над подъездом. Дело хорошее, не отрицает Юлия Григорьевна, но нужно ускоряться с уборкой. Ведь жить с такими материалами по соседству никому не пожелаешь.

«Запах, особенно когда дождик пройдет, это испарение, дышать нечем в комнате. Спишь и думаешь, как бы не попасть в больницу. Неоднократно подходила, просила: «Уберите, пожалуйста». Ничего не делается», - пожаловалась жительница дома.

Юлия Григорьевна говорит, что обращалась к старшей по дому.

«Как закончим работы - тогда вывезем» - и на протяжении уже шести недель не вывозят мусор», - отметила пензячка.

Но старая кровля уже скинута вниз, ее можно убрать, доказывает женщина, тем более что, по ее словам, кроме запаха при дожде и солнце есть еще одно неприятное обстоятельство - пожароопасность материала.

«Я прихожу - бросает мужчина со стороны сигарету, и загорается пленка. И если бы я не заметила, произошел бы пожар. Я из окна смотрю - задымление, я потушила. Они говорят, что сейчас вывоз мусора очень дорого. Когда это закончится, мы не знаем», - заключила Юлия Григорьевна.

Съемочная группа «Службы 11» заметила на крыше рабочих, которые, судя по всему, укладывали новый слой рубероида. Значит, сделала вывод женщина, большего количества строительных отходов не будет, можно уже заказывать грузовик.