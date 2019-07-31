31.07.2019 | 14:45

«Прыгать будем, куда же деваться-то. Идти-то надо», - отметила пенсионерка.

Дополнительная физическая нагрузка обеспечена пассажирам на улице Суворова. На остановке «Улица Володарского» по направлению из центра воздвигнут барьер из бордюров.

Ощутимый перепад возник после ремонта между полотном дороги и тротуаром - он теперь как впадина. Пешеходная зона заметно ниже, да еще бордюр в границах заездного кармана как преграда.

«Не знаю, ползком, может быть», - предположила горожанка.

«Вот как? Я должна сумку поставить, потом лезть. А так, чтобы на весу, я не перешагну», - пожаловалась женщина.

Но все это временное явление, поскольку идет ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он охватывает большой участок улицы Суворова и не ухудшит условия для пешеходов.