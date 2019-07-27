27.07.2019 | 17:09

Любимую, изношенную до дыр пару обуви кто-то отправил не в небо, но все же повыше - на провода. Не понес обитатель района Окружной кеды на свалку, дал им вторую жизнь в виде арт-объекта - развлек прохожих улицы Кижеватова.

«Вижу, я в удивлении вообще. Ну, если только птица принесла», - пошутила женщина.

«Ну и пусть висит», - отметил горожанин.

Как на провода попали кеды - секрета нет, пензенцы догадываются с легкостью.

«Ребятишки баловались, размотать и кинуть», - рассказал мужчина.

В основном люди реагируют с улыбкой, но это вряд ли нравится тем, кто обслуживает коммунально-энергетическое хозяйство областного центра.

Не в первый раз горожане прощаются со спортивным прошлым нестандартным образом - забрасывают обувь куда-нибудь повыше.

«Я думаю, взяли просто за один ботинок, размотали и закинули наверх, он замотался. Дети балуются», - предположил пензенец.

Сколько провисят кеды на проводах на Кижеватова, не появятся ли у них соседи, будет видно со временем.