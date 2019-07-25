25.07.2019 | 14:46

Две ступеньки на улице Красной возникли после укладки тротуарной плитки на Чкалова. Перепад по высоте солидный - 14 сантиметров.

«Очень неудобно, ужасно делают бордюры, раньше было намного лучше. Хоть бы какой-то спуск сделали для колясок. Не очень удобно, высокая ступенька, невозможно будет забраться с ребенком без помощи», - отметила проходившая мимо горожанка.

Тротуарная плитка на Чкалова появилась в ходе реконструкции улицы. Когда обновление началось, жильцы ближайших домов стали протестовать: по их мнению, полотно дороги подняли слишком высоко по отношению к пешеходной зоне.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев успокоил население.

«Очень большой перепад со стороны дворовых территорий, но в ближайшее время это ликвидируется, потому что у нас параллельно дороге обустраивается заново пешеходный тротуар. И его уровень, и уровень выезда будет выведен под отметку, когда бордюр лежит», - сообщил он.

С Чкалова больше никто не жалуется на перепад. Зато он образовался на Красной.

«Мне нормально, а пожилым людям, думаю, будет не очень удобно», - предположила девушка.

«Я бы обратила внимание, а так, конечно, не слишком красиво», - отметила женщина.

«Ну, я думаю, со временем отремонтируют, проложат такую же брусчаточку, и будет все хорошо, всему свое время», - добавила другая жительница Пензы.

Реконструкция улицы Чкалова еще не закончена. Сроки - конец июля. Специалистам есть над чем работать, в том числе над ликвидацией никому не нужных ступенек на Красной - двух неудобных спусков с тротуара, выложенного плиткой.