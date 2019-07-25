Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 июл 2019|19:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
  71.18  |  $  63.81
 

Из жизни | На проспекте Победы дети могут травмироваться на площадке

25.07.2019|18:51
Печать

«Одна доска отломана, в отверстие могут угодить ногой ребятишки», - сообщила об опасности молодая мама с проспекта Победы. Новой игровой площадке около памятника Победы требуется ремонт.

Когда съемочная группа приехала, то увидела, что в указанном месте уже все починили: на смену старой части детской конструкции привезли новую, отличающуюся по цвету, зато надежную. А вот ближе к хвосту самолету - игровому элементу - нужны восстановительные работы: там не хватает крепления и доска ходит ходуном.

«Мы первый раз здесь. Скорее всего, опасно: ребенок бежит, может задеть ногой и упасть, будет травма. А так - нравится здесь, детям интересно, много всяких элементов, горка хорошая. Больница рядом, мимо этой площадки ходим», - рассказала горожанка, пришедшая на площадку.

Поражает, с какой скоростью несся самолет к поломкам. Ведь игровой комплекс открыли лишь в середине ноября прошлого года - на месте старого, обветшалого. Вот только почему-то рядом с лавочками не предусмотрели урны.

«А мне все равно, я не курю, на ходу не ем, вино не пью, пиво тоже, мне и так нормально», - отметил мужчина.

Бачки для мусора есть только по соседству, в сквере Бессмертного полка.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!