25.07.2019 | 18:51

«Одна доска отломана, в отверстие могут угодить ногой ребятишки», - сообщила об опасности молодая мама с проспекта Победы. Новой игровой площадке около памятника Победы требуется ремонт.

Когда съемочная группа приехала, то увидела, что в указанном месте уже все починили: на смену старой части детской конструкции привезли новую, отличающуюся по цвету, зато надежную. А вот ближе к хвосту самолету - игровому элементу - нужны восстановительные работы: там не хватает крепления и доска ходит ходуном.

«Мы первый раз здесь. Скорее всего, опасно: ребенок бежит, может задеть ногой и упасть, будет травма. А так - нравится здесь, детям интересно, много всяких элементов, горка хорошая. Больница рядом, мимо этой площадки ходим», - рассказала горожанка, пришедшая на площадку.

Поражает, с какой скоростью несся самолет к поломкам. Ведь игровой комплекс открыли лишь в середине ноября прошлого года - на месте старого, обветшалого. Вот только почему-то рядом с лавочками не предусмотрели урны.

«А мне все равно, я не курю, на ходу не ем, вино не пью, пиво тоже, мне и так нормально», - отметил мужчина.

Бачки для мусора есть только по соседству, в сквере Бессмертного полка.