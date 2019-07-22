22.07.2019 | 14:52

Почти непосильная задача - передвигаться на инвалидной коляске по неровному асфальту. Точнее, по тому, что от него осталось на улице Кулакова. Сзади - Суворова, впереди не менее оживленная Пушкина, а посередине разбитая пешеходная зона. Даже для тех, кто с двумя ногами, тротуар тяжел в преодолении.

«Отвратительный! Уже второй раз, наверное, или третий показывают по телевизору. И на той стороне, где светофор, туда до угла, там тоже такой же. Вообще... Живу 30 лет - и ни разу тут ничего не делали. А там заплатка, потому что трубы меняли», - пожаловалась пенсионерка.

Граница четко видна между домами № 8 и 10 на Кулакова. С одной стороны асфальт неровный, но со следами хоть какого-то ремонта, а с другой он почти полностью раскрошился.

«Вообще уже невозможно, мы сколько говорим... Центральная улица, очень плохо, надо что-то делать», - отметила женщина.

Лишь один опрошенный прохожий не придал проблеме особого значения.

«Ну что сказать? Мне все равно. Ничего, пока хожу. Не успевают, наверно, все это делать сразу, кое-где делают», - предположил мужчина.

Местные пригласили съемочную группу приехать во время осадков.

«Дождик посильнее - и стоят лужи, не поймешь, куда идти. Это невозможно!» - возмутилась женщина.

Пензенцы сходятся во мнении, что тротуар необходимо внести в план работ. Центр города, людей всегда много, но все они жалуются на то, что под ногами.