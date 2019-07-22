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Из жизни | Контейнер для отходов на ул. Егорова переполнен несколько дней

22.07.2019|18:06
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Контейнер для пищевых отходов переполнен, часть пакетов лежит на полу, баки для пластика также забиты, за забором - опиленные ветки. Площадке требуется серьезная уборка, говорят жители улицы Егорова. На нее несут мусор не только они, но и соседи с Литвинова. Потому раньше график вывоза был плотным, а в момент съемки сюжета почему-то оказался сорван.

«Дня два, наверно, не вывозили, а так каждое утро по идее. Может, бастуют... А так вывозили, претензий нет», - рассказал мужчина.

Впрочем, не все с этим согласны. Есть мнение, что на КПД...

«Всегда такой бардак!» - заявила горожанка.

Отходы нужно вывезти и как можно скорее, добавила женщина. Ведь с каждым часом их становится все больше. Микрорайон крупный, люди несут и несут пакеты. Они вываливаются из контейнера. В этом случае сотрудники фирмы-регоператора уже не обязаны поднимать их - считается, что за уборку площадки отвечает дворник. Но мусорка находится не на территории какого-то дома, значит, конкретный человек от управляющей компании не закреплен.

Отвечает за чистоту районная администрация, которая заключает контракт на уборку с какой-то коммунальной организацией. В итоге даже небольшой сбой в цепочке вывоза отходов приводит к таким последствиям.

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Гость|22.07.2019 19:00|

А кому мешает,кинуть мешок мусора,в полный контейнер?Никому?Так и кидайте спокойно,вы заплатили за вывоз.А 8 сентября подумайте,а нужны ли вам эти жулики,что захватили власть и вас обирают,а вы всегда в какашках?

Гость|22.07.2019 19:23|

...а народ живёт в говне.

Имя: Гость
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