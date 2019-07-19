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Из жизни | Пензенцы спотыкаются на неровностях тротуара на улице Лермонтова

19.07.2019|14:48
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На нечетной стороне улицы Лермонтова тротуар выложен плиткой в лучших традициях областного центра, а на четной незаслуженно обделен вниманием. Уже много пешеходных зон украшено, но эта обезображена неглубокими впадинами странной формы.

«От того, что заплатки делают. Это не однородное покрытие, а латают», - пояснила горожанка.

В другом месте прокатилась фрезеровальная машина - внедрялся такой неудачный опыт на улицах Пензы, когда коммунальщики пытались бороться с гололедом. Больше не применяют, но память о ноу-хау сохранится, пока остаются следы на тротуаре. Людям ходить там сложно.

«Для меня это проблематично, с учетом этих моих шаткостей-спотыканий. Хотелось бы лучше, чтобы плиточка была», - отметила горожанка.

«В плохом виде тротуар, и часто люди падают здесь. Я шла чуть дальше этого места, было скользко, лил дождь, пожилая женщина споткнулась и упала», - рассказала жительница Пензы.

Специалисты Центра развития творчества детей и юношества (Лермонтова, 2) уже сообщали городским властям об изуродованной дорожке.

«И родители жаловались, и пешеходы. Мы государственное учреждение, не можем асфальт закупить, уложить, таких расходов у нас по смете не предусмотрено, поэтому - сами видите», - отметила Татьяна Николаевна.

Разбитая дорожка на четной стороне Лермонтова - нечетной полная противоположность во всех смыслах. Зато гармонично перетекает в такой же раздробленный тротуар на Калинина. Бюджетные потоки текут мимо этих двух пешеходных участков.

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Гость|19.07.2019 19:37|

Ага было бы здорово сразу все тротуары в городе плиткой закатать но конечно это не реально сделать в один день

Гость|19.07.2019 19:38|

На Лермонтова хорошо сделали тротуар добротно, на четной стороне тоже надо

Гость|19.07.2019 19:43|

Гость писал(a):

Ага было бы здорово сразу все тротуары в городе плиткой закатать но конечно это не реально сделать в один день
А кто плитку от дворников охранять будет? Ладно площадь Ленина - она небольшая, да и подкрадывающихся дворников там из далека видать.. А по всему городу не уследишь - поколют всю плитку..

Гость|19.07.2019 20:36|

Убитый тротуар в центре и ещё советские бордюры!!!Бордюроманы ещё сюда не добрались!!!

Гость|19.07.2019 21:44|

Город - сказка, город - мечта...

Гость|19.07.2019 22:03|

Гость писал(a):

Убитый тротуар в центре и ещё советские бордюры!!!Бордюроманы ещё сюда не добрались!!!
Дом № 40 на ул. Московской, напротив фонтана. Перед ним справа от арки нормальный асфальт, а слева как после бомбежки. И это в центре Пензы!

Имя: Гость
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