19.07.2019 | 14:48

На нечетной стороне улицы Лермонтова тротуар выложен плиткой в лучших традициях областного центра, а на четной незаслуженно обделен вниманием. Уже много пешеходных зон украшено, но эта обезображена неглубокими впадинами странной формы.

«От того, что заплатки делают. Это не однородное покрытие, а латают», - пояснила горожанка.

В другом месте прокатилась фрезеровальная машина - внедрялся такой неудачный опыт на улицах Пензы, когда коммунальщики пытались бороться с гололедом. Больше не применяют, но память о ноу-хау сохранится, пока остаются следы на тротуаре. Людям ходить там сложно.

«Для меня это проблематично, с учетом этих моих шаткостей-спотыканий. Хотелось бы лучше, чтобы плиточка была», - отметила горожанка.

«В плохом виде тротуар, и часто люди падают здесь. Я шла чуть дальше этого места, было скользко, лил дождь, пожилая женщина споткнулась и упала», - рассказала жительница Пензы.

Специалисты Центра развития творчества детей и юношества (Лермонтова, 2) уже сообщали городским властям об изуродованной дорожке.

«И родители жаловались, и пешеходы. Мы государственное учреждение, не можем асфальт закупить, уложить, таких расходов у нас по смете не предусмотрено, поэтому - сами видите», - отметила Татьяна Николаевна.

Разбитая дорожка на четной стороне Лермонтова - нечетной полная противоположность во всех смыслах. Зато гармонично перетекает в такой же раздробленный тротуар на Калинина. Бюджетные потоки текут мимо этих двух пешеходных участков.