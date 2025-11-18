Учеба

В селе Студенки завершился капремонт школы

В понедельник, 17 ноября, в селе Студенки Белинского района после капитального ремонта открыли школу. Работы продолжались более двух лет.

Здание построили в 1973 году, оно рассчитано на 240 мест. Летом 2023-го учреждение закрыли на ремонт, во время которого обрушилась крыша спортзала. Причиной ЧП сочли нарушение индивидуальным предпринимателем норм строительства.

На объекте сразу же ввели режим ЧС. Ремонт продолжился. В 2023-м подрядчик обновил кровлю здания и систему молниезащиты. В том же году подготовили проектно-сметную документацию на замену полов, потолков, окон, дверей.

В начале этого года специалисты завершили реконструкцию спортзала.

«На сегодня в здании заменены окна, двери, электропроводка, отремонтированы полы, потолки, стены школы. Закуплено оборудование более чем на 9 млн рублей», - сообщили в региональном минобре.

Всего на модернизацию образовательного учреждения потратили более 31 млн рублей. Теперь 73 ученика вернулись в родные стены.

