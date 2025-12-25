В педвузах хотят ввести вступительное испытание для абитуриентов

В педагогических вузах намерены ввести профильное вступительное испытание для абитуриентов, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Планируем, что с 2027 года при поступлении в педвузы ребята будут проходить профильное вступительное испытание. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования», - сообщил он во вторник, 23 декабря, на заседании Ассоциации развития педагогического образования.
О каком именно испытании речь, министр не уточнил.
Кравцов отметил, что педагогические направления остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов.
Ранее появилась информация, что во время приемной кампании 2027 года ЕГЭ по истории может стать обязательным для поступающих в вузы на социально-гуманитарные направления. В их число вошли, например, педагогика и психология девиантного поведения, социальная работа, культурология, философия.
Нововведение будет действовать до 1 сентября 2029 года.
