Недопуск детей к занятиям без мессенджера Max прокомментировали

29.12.2025 | 13:18

В региональном минобре прокомментировали распространяющуюся информацию о том, что в Пензе школьников и студентов принуждают устанавливать национальный мессенджер Max.

По словам горожан, ученикам одной из гимназий в областном центре пригрозили: их не пустят в образовательное учреждение, если нет приложения Max. Также есть сведения, что проблемы возникают у студентов, у которых нет этого мессенджера.

«Почему студентов не пускают на занятия без приложения «Макс»?» - спросила пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

В министерстве образования ответили на жалобу.

«Это совершенно неправильно. Такие меры недопустимы. Установка Max является добровольной. Если у вас нет возможности воспользоваться Max, всю необходимую информацию вы можете получить в своем учебном учреждении в порядке, установленном локальным актом образовательной организации», - сообщил представитель министерства.

В то же время государственные и муниципальные образовательные организации должны использовать для служебной переписки только национальный мессенджер, напомнил представитель минобра.