Учеба

Недопуск детей к занятиям без мессенджера Max прокомментировали

Печать
Telegram

В региональном минобре прокомментировали распространяющуюся информацию о том, что в Пензе школьников и студентов принуждают устанавливать национальный мессенджер Max.

По словам горожан, ученикам одной из гимназий в областном центре пригрозили: их не пустят в образовательное учреждение, если нет приложения Max. Также есть сведения, что проблемы возникают у студентов, у которых нет этого мессенджера.

«Почему студентов не пускают на занятия без приложения «Макс»?» - спросила пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

В министерстве образования ответили на жалобу.

«Это совершенно неправильно. Такие меры недопустимы. Установка Max является добровольной. Если у вас нет возможности воспользоваться Max, всю необходимую информацию вы можете получить в своем учебном учреждении в порядке, установленном локальным актом образовательной организации», - сообщил представитель министерства.

В то же время государственные и муниципальные образовательные организации должны использовать для служебной переписки только национальный мессенджер, напомнил представитель минобра.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети