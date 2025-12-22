Вдовам бойцов СВО хотят обеспечить прием в вузы на льготной основе

В понедельник, 22 декабря, комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал введение квот на прием в вузы и колледжи вдов бойцов СВО без вступительных испытаний. Он рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке уточняется, что в вузах вдовы и вдовцы участников СВО смогут бесплатно пройти обучение по программам бакалавриата и специалитета и в организациях среднего профессионального образования. По отдельной квоте они смогут поступать на подготовительные отделения федеральных вузов на бюджет.
«Необходимость предоставления права на поступление в учреждения высшего образования по отдельной квоте вызвана тем, что супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца обусловливает необходимость их устройства на работу (особенно если они не трудоустроены)», - аргументируют авторы законопроекта.
Они делают вывод, что при таких условиях запрос на получение образования повышается, а значит, необходимо обеспечить нуждающимся возможность выучиться и освоить профессию.
Если вдова или вдовец участника СВО уже трудоустроены, им предоставляется право взять отпуск на время вступительных экзаменов, итоговой аттестации, подготовки и защиты диплома с сохранением среднего заработка.
Законопроект внесла в Госдуму группа российских сенаторов и депутатов в августе. На данный момент он проходит рассмотрение в профильных комитетах.
Новости по теме
- Пензенцам предлагают собрать «Рождественский подарок солдату»
- В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах
- Генерал-майор оценил шансы на перемирие на Украине к Новому году
- Путин назвал число находящихся в зоне СВО бойцов
- Украина атаковала Россию во время прямой линии Путина
- Сожительницы погибших бойцов бесплатно получат землю
- Участники СВО с инвалидностью смогут заключить соцконтракт
- Участники СВО с инвалидностью будут получать от 25 000 до 100 000 руб.
- В Чаадаевке школьники помогают госпиталям в зоне СВО
- Для отдельных категорий граждан введены новые жилищные льготы
Последние новости
- Почти все пензенские школьники справились с итоговым сочинением
- В лицее № 14 хотят создать класс по подготовке военных инженеров
- ГИА-2025: названы школы региона с высокой культурой оценивания
- Пензенскому лицею № 14 присвоят имя Александра Суворова
- В Пензе 2 школы закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу
- В регионе утвердили перечень малокомплектных школ на 2026 год
- В Пензенской области 4 школы закрыли из-за ОРВИ и гриппа
- Для пензенцев изменяют процедуру подачи заявлений в первый класс
- Утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году
- Определены даты последнего звонка и выпускных вечеров в 2026 году
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!