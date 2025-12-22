Учеба

Вдовам бойцов СВО хотят обеспечить прием в вузы на льготной основе

В понедельник, 22 декабря, комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал введение квот на прием в вузы и колледжи вдов бойцов СВО без вступительных испытаний. Он рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке уточняется, что в вузах вдовы и вдовцы участников СВО смогут бесплатно пройти обучение по программам бакалавриата и специалитета и в организациях среднего профессионального образования. По отдельной квоте они смогут поступать на подготовительные отделения федеральных вузов на бюджет.

«Необходимость предоставления права на поступление в учреждения высшего образования по отдельной квоте вызвана тем, что супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца обусловливает необходимость их устройства на работу (особенно если они не трудоустроены)», - аргументируют авторы законопроекта.

Они делают вывод, что при таких условиях запрос на получение образования повышается, а значит, необходимо обеспечить нуждающимся возможность выучиться и освоить профессию.

Если вдова или вдовец участника СВО уже трудоустроены, им предоставляется право взять отпуск на время вступительных экзаменов, итоговой аттестации, подготовки и защиты диплома с сохранением среднего заработка.

Законопроект внесла в Госдуму группа российских сенаторов и депутатов в августе. На данный момент он проходит рассмотрение в профильных комитетах.

